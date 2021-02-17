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13:30, 17 февраля 2021 года

Орловская прокуратура добилась оплаты труда в водораспределительном предприятии

Инспекции подверглось МУП «Коммунальник», расположенное в Краснозоренском районе.


Проверку нарушения законодательства об оплате труде провела Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Выяснилось, что 28 сотрудникам предприятия не выплати в общей сложности 430 тысяч рублей.

По результатам проверки, директор организации получил от ведомства представление. Более того, в его отношении было возбуждено административное делопроизводство о невыплате заработной платы. По итогам разбирательства, ему был выставлен штраф в 10 тысяч рублей.

Вмешательство прокуратуры решило основную проблему – задолженность перед работниками «Коммунальщика» была полностью закрыта, сообщает пресс-служба областного ведомства.


Артём Ежаков
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