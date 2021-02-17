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14:27, 17 февраля 2021 года

«Спецавтобаза» планирует повысить зарплату сотрудникам

Деятельность предприятия в минувшем году и его планы на будущее обсуждали на сегодняшнем заседании комитета городского совета по ЖКХ.


Финансовые показатели «Спецавтобазы» в минувшем году сложились следующим образом: выручка – 228,4 миллиона рублей, себестоимость – 249,4 миллиона, убыток – 8,5 миллионов. К середине февраля текущего года предприятие задолжало кредиторам 71,9 миллиона, за оказанные услуги «Спецавтобазе» должны 16,5 миллиона.

В этом году предприятие планирует увеличить выручку и завершить его с прибылью в 935 тысяч рублей, основная часть которой пойдет на погашение займа. Для этого руководство планирует подавать заявки на все торги по оказанию услуг уборки Орла. Вместе с тем, «Спецавтобаза» планирует расширить штат сотрудников на 35 человек и увеличить зарплату рабочих до 26 тысяч 233 рублей.

В рамках обновления специализированного автопарка, «Спецавтобаза» хочет приобрести 4 самосвала, седельный тягач, 4 «Газели», плужно-щеточный трактор и 2 пылесоса.

Директор предприятия Сергей Яковенко, выступая перед депутатами, отметил, что даже с учетом привлеченной техники, городу нужно ещё 150 уборочных машин.

Итогом заседания стало депутатское предложение мэрии Орла. Народоизбранники рекомендовали принять меры по улучшению финансового состояния предприятия – сообщает сайт горсовета.


Артём Ежаков
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