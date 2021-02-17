Главная » Новости



15:09, 17 февраля 2021 года Женская футбольная команда «ОрелГУ-КПРФ» завершает сезон Чемпионата России Высшей лиги Орловчанки приняли на своем поле подмосковный «Спартак».





Подмосковный «Спартак» стал предпоследним гостем для орловских футболисток в рамках зонального этапа Чемпионата России по мини-футболу. Шансов на выход в плей-офф оставалось мало, но, несмотря на это, девушки сдавать игры не собирались. Первый из двух спаренных матчей наша команда выиграла внешне без особо труда. Итог матча – 6:1. А вот во второй игре начались проблемы. Голы уже с самого старта полетели в наши ворота. И таких оказалось три сразу. В мини-футболе счет 3:0 отыгрывается достаточно быстро. И у орловчанок это почти получилось.



К концу игры ворота покинул вратарь «ОрелГУ-КПРФ» Виктория Подтёлкова, и вместо нее доигрывала матч Юлия Денисова, которая в случае необходимости могла забежать в ворота. Но в один момент сделать этого она не успела. Выход пятого полевого игрока вместо вратаря – дело для мини-футбола привычное. В этот раз численное большинство нашей команде не помогло. 2:4 – итог второго домашнего матча с подмосковным «Спартаком».



Завершать выступление в Чемпионате России сезона 2020/2021 годов орловчанки будут на своем поле. 19 и 20 февраля футболистки «ОрелГУ-КПРФ» встречаются с нижегородской «Норманочкой». Начало матчей в 18:00 и 13:00. Игры проводятся без зрителей, прямая трансляция – в социальных сетях команды.





Анастасия Дорохова



