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15:47, 17 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Утренние задержания и обыски. Следствие по делу о футбольном поле и 12 миллионах рублей ущерба - в активной стадии.



- Мусорный завал. Проблему периодически возникающего мусорного коллапса обсудили на заседании комитета ЖКХ Облсовета.



- На Орловщине алгоритму действий при ЧС начали обучать сельских старост и уличкомов. Занятия проводит учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.



- Сотрудники Россельхознадзора начали проверять семена будущего урожая.



- В Орле отметили 190-летие со дня рождения Николая Лескова.



- Орловчанки принимали на домашнем поле подмосковный «Спартак».



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