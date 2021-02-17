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15:15, 17 февраля 2021 года

Историко-мемориальное кладбище в Орле может стать погостом для ветеранов Великой Отечественной войны

Соответствующая инициатива КПРФ была рассмотрена на сегодняшнем заседании комитета городского совета по ЖКХ.


Как сообщает пресс-служба городского совета, сейчас на историко-мемориальном кладбище могут быть похоронены почетные граждане Орла, лица из городской Книги Почета, Герои СССР, РФ, соцтруда, лауреаты госпремий СССР, РСФСР и РФ, обладатели премии СССР, РСФСР.

Инициатива, предложенная сегодня, позволит дополнить этот перечень ветеранами Великой Отечественной войны, обладателями ордена «За заслуги перед Отечеством» любой степени, Героями Труда РФ.

В данный момент в Орле живет 61 ветеран Великой Отечественной войны, и, по мнению замглавы управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, не каждый из них предпочтет историко-мемориальное кладбище родовому захоронению.

Окончательное решение о расширении существующего перечня предстоит принять на ближайшей сессии городского совета.


Артём Ежаков
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