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16:10, 17 февраля 2021 года

Более 3 тысяч орловцев завершили вакцинацию от COVID-19

Об этом заявил сегодня глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.


Выступая с докладом на заседании оперативного штаба по вакцинации, Залогин сообщает, что оба компонента «Спутника V» получили 3 тысячи 41 житель региона. Первый укол сделан 13 тысячам 461 человеку. Всего регион получил 31 тысячу 619 доз вакцины, до конца месяца ожидается партия в размере порядка 2 тысяч.

Вакцинация осуществляется в 34 прививочных кабинетах – они открыты во всех районах области. Работа по развертыванию пунктов вакцинирования будет продолжена. В частности, их планируют открыть в селах на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Для работы в отдаленных и труднодоступных местах будут задействованы мобильные прививочные кабинеты.

По словам главных врачей Мценской ЦРБ и поликлиники № 1, активнее и наиболее организованно вакцинируются взрослые и пожилые жители региона. Серьезных побочных эффектов от «Спутника V» у пациентов не наблюдалось – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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