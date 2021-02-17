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17:48, 17 февраля 2021 года

«Ветераны» орловской Ночной хоккейной лиги выявили сильнейшего

Правда, вся борьба за путевку на финал фестиваля в Сочи еще впереди.


В минувшем туре регионального отборочного фестиваля Ночной хоккейной лиги за лидерство боролись команды «Метеор» и «Ледовая Арена». Игры этих команд всегда жаркие. В прошлом сезоне из-за карантина фавориты так и не выяснили, кто сильнее – матч второго круга был отменен. Первая игра в этом году осталась за «Ледовой Ареной». «Метеор» хотел отыграться.

Проигрывая две шайбы, команда сумела не только сравнять счет, но и победить. Итог встречи 3:2 в пользу «Метеора»

Сергей Ким, капитан ХК «Ледовая Арена» (г.Орёл): «Мы не использовали все свои моменты, которые были. Реализация была нулевая. Поэтому не удержали счет. Эта игра ни на что не влияет, так как и первая игра. Там вроде бы как плей-офф. Четыре команды выходят. До двух или трех побед».

Сергей Болотский, защитник ХК «Метеор» (г.Орёл): «Боролись, играли до конца. Не хотел бы никого выделять, все молодцы. Отдельное спасибо вратарю. Сергей, как всегда, нас подтащил. Победа заслужена, спасибо сопернику. Всегда с ним тяжело играть»

Финал фестиваля Ночной хоккейной лиги запланирован на начало мая. «Метеор» и «Ледовая Арена» - постоянные представители Орловской области на этом турнире. Кто будет сильнее в орловском дерби в этот раз - узнаем в конце марта.


Анастасия Дорохова
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