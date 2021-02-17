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Главная » Новости

18:07, 17 февраля 2021 года

За первый месяц 2021 года в Орле собрано более 906 млн. рублей налогов

Это на 108% больше к аналогичному периоду прошлого года. Объем поступлений увеличился на 69,1 млн. рублей.


По итогам января 2021 года налоговой инспекцией по городу Орлу собрано в городской бюджет уже более 906 млн. рублей налогов и сборов, что на 108% больше к аналогичному периоду прошлого года. Объем поступлений увеличился на 69,1 млн. рублей.

Положительная динамика обеспечена за счет поступлений в федеральный бюджет в 1,9 раза или на 227,1 млн. рублей. Так поступления по НДС возросли на 207,4 млн. рублей к прошлому году и составили 448 млн. рублей.

Кроме того положительная динамика сложилась по налогу на имущество физических лиц, платежи которого возросли на 0,2 млн. рублей и составили 1,7 млн. рублей и по земельному налогу с физических лиц – поступления составили 1,3 млн. рублей с ростом на 0,4 млн. рублей или на 37,5%, сообщили в налоговой инспекции по городу Орлу.

Кстати, одними из наиболее популярных сервисов ФНС России, по-прежнему, остаются личные кабинеты налогоплательщиков. В настоящее время в городе Орле более 100 тысяч пользователей подключились к «Личному кабинету физического лица», свыше 6,2 тысяч налогоплательщиков оценили преимущества «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и более 3 тысяч организаций заходили в личный кабинет юридического лица.

Кроме того, налоговую службу можно посетить лично. Для этого нужно только не забыть записаться на прием. Запись осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии свободных интервалов времени. Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24:00 часа предшествующего календарного дня.


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