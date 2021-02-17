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19:02, 17 февраля 2021 года В Орле обсудили кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции Сегодня участники заседания регионального штаба по вакцинации разбирали возникшие в этой работе проблемы.





Во всех без исключения муниципальных образованиях Орловщины созданы пункты вакцинации. Всего их 34. Станет больше, когда для этой работы будут переоборудованы ФАПы в сельской местности. Как сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, первую дозу вакцины получили 13 461 человек, полностью завершили полностью вакцинацию 3 041 человек.



Проблемы тоже есть. Главврач Мценской районной больницы рассказал, что после записи на вакцинацию от процедуры отказывается приблизительно каждый четвертый амчанин. И, тем не менее, сегодня в районе привито больше 1 200 человек. 250 из них получили оба компонента вакцины. Главврач поликлиники Железнодорожного района Орла рассказала, что у них полностью завершили вакцинацию больше 620 человек.



Елена Абрахина, главный врач поликлиники №1 г. Орла: «У нас в поликлинике работает один единственный прививочный кабинет, есть ещё помещение по адресу Гайдара, 36, где в течение 7 - 10 дней планируется открыть ещё один пункт вакцинации. Он мало чем нам поможет. Поэтому в своей работе мы делаем акцент на выездные прививочные бригады».

В поликлинике № 3 города Орла рассказали, что активнее всех на вакцинацию записываются жители Заводского района старше 60 лет. Их привили уже почти 800 человек. Для сравнения - студентов всего двое. Вопросы по вакцине, в большинстве своём, у пациентов одинаковые. Люди, решившиеся вакцинироваться, чаще все интересуются реакцией после постановки прививки.



Также главврачи поликлиник отмечают, что помимо традиционных способов записи на вакцинацию - через портал госуслуг, электронной регистратуры Орловской области, мобильного приложения и единого номера 122, привиться от коронавируса можно и просто обратившись в регистратуру своей поликлиники.





Антон Киселёв



