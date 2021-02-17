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19:19, 17 февраля 2021 года Задержание фигуранта дела о футбольном поле в Знаменке. Как это было Сегодня утром был задержан главный специалист отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». Его подозревают в превышении должностных полномочий.





Работы по строительству искусственного футбольного газона в Знаменке велись в рамках проекта «Демография». Местная администрация заключила для этого соглашение с «Пром-экологией», а «Орелгосзаказчик», в рамках другого контракта, должен был проконтролировать качество объекта. Однако, как считает следствие, подрядчик использовал в работе более дешевые материалы, что не было замечено инспекцией. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.



Руководитель «Пром-экологии» был задержан в минувший понедельник, 15 февраля, в рамках уголовного дела о мошенничестве. Сегодня был задержан специалист «Орелгосзаказчика». В рамках расследования проведены обыски в администрации Знаменки Орловского района и в «Орелгосзаказчике». Сейчас следователи устанавливают должностных лиц, которые могут быть причастны к преступлению.



Кстати, накануне прошло межведомственное совещание правоохранителей региона, одной из тем которого было выполнение нацпроектов. В прошлом году прокурорами выявлено 234 нарушения в сфере реализации нацпроектов, внесено более 100 актов реагирования. 47 должностных лиц привлечены к ответственности, 5 получили предостережения.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Должностным лицам хочу сказать, что мы в течение 2020 года убеждали, что необходимо ситуацию активизировать, исправить ситуацию с капремонтом и поднять ответственность по вопросу исполнения нацпроектов. Теперь мы вынуждены перейти к следующей ступени наших действий».

Программа капитального ремонта тоже буксует. Жители 43-х домов региона до сих пор ожидают обновления. В производстве три уголовных дела.



Правоохранители сходятся во мнении: капремонт и нацпроекты - в списке самых коррупционных дел. И они - на личном контроле прокурора области.





Всеволод Трифонов



