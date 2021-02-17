Главная » Новости



21:20, 17 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Строительство с нарушениями. Почему возведение футбольного поля на Знаменке принесло ущерб области в 12 миллионов? Ведется следствие. Кадры обысков - в нашем эфире.



- Больше 13,5 тысяч привитых. Как шагает вакцинация по Орловщине? Об этом говорили сегодня на штабе.



- Перевозчики выступают за увеличение тарифа. Что говорит администрация Орла? И сколько будем платить? Ответы - в «Вестях».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



