четверг 18.02.2021 12:44:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:22, 18 февраля 2021 года

Орёл примет «Финал восьми» Студенческой лиги РЖД среди женских команд

Звание победителя оспорят восемь лучших команд элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола. Игры состоятся с 21 по 23 февраля.


В течение трех дней в Орле на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева пройдет 12 игр (по четыре матча ежедневно). Соревнования пройдут по олимпийской системе (плей-офф): четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Проигравшие на каждом этапе команды продолжают участвовать в распределении всех мест с 3-го по 8-е. В матче открытия 21 февраля в 18:00 встретятся хозяева турнира – ОрелГУ – и «Сирены».

Орел не первый раз принимает крупные мероприятия студенческого баскетбола России. В 2018-м в ОГУ проходил Финал восьми Студенческого лиги ВТБ – аналогичный предстоящему турнир среди мужчин. А в 2017 году в городе прошло главное выставочное мероприятие АСБ – Матч звезд.

Соревнования пройдут без зрителей, прямые трансляции всех игр – в социальных сетях команды.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.