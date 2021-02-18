Главная » Новости



9:22, 18 февраля 2021 года Орёл примет «Финал восьми» Студенческой лиги РЖД среди женских команд Звание победителя оспорят восемь лучших команд элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола. Игры состоятся с 21 по 23 февраля.





В течение трех дней в Орле на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева пройдет 12 игр (по четыре матча ежедневно). Соревнования пройдут по олимпийской системе (плей-офф): четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Проигравшие на каждом этапе команды продолжают участвовать в распределении всех мест с 3-го по 8-е. В матче открытия 21 февраля в 18:00 встретятся хозяева турнира – ОрелГУ – и «Сирены».



Орел не первый раз принимает крупные мероприятия студенческого баскетбола России. В 2018-м в ОГУ проходил Финал восьми Студенческого лиги ВТБ – аналогичный предстоящему турнир среди мужчин. А в 2017 году в городе прошло главное выставочное мероприятие АСБ – Матч звезд.



Соревнования пройдут без зрителей, прямые трансляции всех игр – в социальных сетях команды.





Анастасия Дорохова



