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8:25, 18 февраля 2021 года Сегодня отделы МФЦ Орловской области начнут работу в штатном режиме Такое решение принял региональный оперштаб.





Сообщается, что прием будут вести как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, при условии обязательного использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты и соблюдения всех уже ставшими привычных санитарных норм.





Мария Семак



