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7:26, 18 февраля 2021 года В орловской гимназии №19 появится детский технопарк «Кванториум» Школьный «Кванториум» – это инновационная модель образования, расширяющая и дополняющая содержание общего образования.





Участие в нацпроекте «Образование» позволит обновить инфраструктуру и материально-техническую базу гимназии №19. Это, в свою очередь, создаст условия для повышения охвата детей по общеобразовательным программам естественно-научной и технологической направленностей.



«Кванториум» на базе гимназии № 19 будет работать по трём обязательным и трём дополнительным направлениям. К первой категории относятся физика, химия и биология, а к инновационным — хайтек, энерджи и нано.



Открытие технопарка «Кванториум» запланировано на 1 сентября 2021 года, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро



