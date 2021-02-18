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7:26, 18 февраля 2021 года
В орловской гимназии №19 появится детский технопарк «Кванториум»Школьный «Кванториум» – это инновационная модель образования, расширяющая и дополняющая содержание общего образования.
Участие в нацпроекте «Образование» позволит обновить инфраструктуру и материально-техническую базу гимназии №19. Это, в свою очередь, создаст условия для повышения охвата детей по общеобразовательным программам естественно-научной и технологической направленностей.
«Кванториум» на базе гимназии № 19 будет работать по трём обязательным и трём дополнительным направлениям. К первой категории относятся физика, химия и биология, а к инновационным — хайтек, энерджи и нано.
Открытие технопарка «Кванториум» запланировано на 1 сентября 2021 года, сообщает сайт городской администрации.
Орловское Информбюро