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6:27, 18 февраля 2021 года Предпенсионерам 2021 года стоит обратиться в Пенсионный фонд заблаговременно Речь идет о мужчинах, родившихся в период с 1960-1962, и женщинах, родившихся с 1965-го по 1967 год.





Отделение ПФР по Орловской области рекомендует предпенсионерам (мужчинам 1960-1962 г.р. и женщинам 1965-1967 г.р.) обратиться в Пенсионный фонд заблаговременно — до наступления пенсионного возраста. В этом случае специалисты проведут предварительную оценку пенсионных прав для назначения будущей пенсии.



При обращении, как правило, предоставляются личные документы: паспорт, трудовая книжка, военный билет, свидетельство о заключении или расторжении брака (для женщин), документы об образовании (очном), свидетельства о рождении детей, сведения о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении, и другие документы, подтверждающие пенсионные права.



В необходимых случаях специалисты территориальных органов ПФР оказывают гражданам содействие в истребовании документов на стадии формирования их пенсионных прав: направляют запросы в архивы, в организации, в государственные органы иностранных государств ближнего зарубежья и т.д.



Работодатель, заключивший соглашение об электронном взаимодействии с органами ПФР, может с согласия работника предоставить документы на назначение пенсии в электронном виде. Кроме того, через работодателя возможно подать и заявление на назначение пенсии и о ее доставке.



Неработающие граждане предпенсионного возраста самостоятельно могут обратиться с заявлением о назначении пенсии в клиентские службы территориальных органов ПФР, а также воспользоваться электронными сервисами Личного кабинета на сайте (www.es.pfrf.ru) без посещения территориального органа.



Напоминаем, что прием в клиентских службах ПФР для снижения риска распространения коронавирусной инфекции ведется по предварительной записи. Записаться можно с помощью электронного сервиса на сайте ПФР – www.es.pfrf.ru, а также по телефонам. Контактная информация всех клиентских служб территориальных органов ПФР в Орловской области (номера телефонов, почтовый адрес и адрес электронной почты) размещена на официальном сайте.



При визите в клиентские службы территориальных органов ПФР соблюдение норм социального дистанцирования и масочного режима является обязательным, также рекомендуется использовать перчатки.





Орловское Информбюро



