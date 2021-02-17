Главная » Новости



20:40, 17 февраля 2021 года Мусорный коллапс в Мценске был вызван морозами Об этом заявил во время сегодняшнего прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По Мценску возникла ситуация, которая длится уже третий день, – была заморожена лента у компании «Росресурс», которая принимала мусор. Сегодня договорились, что мценский мусор возьмет на сортировку орловская компания «ЭкоСити». Ближе к вечеру доложили, что разморозили эту линию, сейчас зашивают кожухи, чтобы со следующими морозами оборудование справилось. Подрядчик по вывозу в Мценске есть, была проблема с сортировкой. Мне докладывали, что через день – два ситуация будет исправлена».





Артём Ежаков



