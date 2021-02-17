В Орле хотят привлечь ФАС для борьбы с ростом цен на такси

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21:02, 17 февраля 2021 года
В Орле хотят привлечь ФАС для борьбы с ростом цен на таксиОб этом заявил сегодня губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
В чате трансляции главу региона спросили, может ли власть вмешаться в урегулирование цен на проезд в такси, очевидно вызванный перекрытием Красного моста и последствиями обильного снегопада в минувшую пятницу.
Продолжая развивать затронутую тему, Клычков завил, что решать проблему планируют через Федеральную антимонопольную службу. «Здесь не вопрос уговоров, будем заниматься с агрегаторами через ФАС», – заявил Клычков.
Андрей Клычков, глава Орловской области: «Как только увидели проблемы по перемещению, тут же подняли проезд таксисты. Я не понимаю такого подхода и отношения. Нельзя наесться всеми деньгами, никогда не понимал, как можно подобные действия совершать».
Подвоя итог, губернатор назвал ситуацию с ростом тарифов в такси «картельным сговором по повышению цен». «Есть утвержденные тарифы, и поднять их в один день – это неправильно», – заявил Клычков.
Артём Ежаков