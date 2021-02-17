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21:02, 17 февраля 2021 года

В Орле хотят привлечь ФАС для борьбы с ростом цен на такси

Об этом заявил сегодня губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


В чате трансляции главу региона спросили, может ли власть вмешаться в урегулирование цен на проезд в такси, очевидно вызванный перекрытием Красного моста и последствиями обильного снегопада в минувшую пятницу.
Андрей Клычков, глава Орловской области: «Как только увидели проблемы по перемещению, тут же подняли проезд таксисты. Я не понимаю такого подхода и отношения. Нельзя наесться всеми деньгами, никогда не понимал, как можно подобные действия совершать».
Продолжая развивать затронутую тему, Клычков завил, что решать проблему планируют через Федеральную антимонопольную службу. «Здесь не вопрос уговоров, будем заниматься с агрегаторами через ФАС», – заявил Клычков.

Подвоя итог, губернатор назвал ситуацию с ростом тарифов в такси «картельным сговором по повышению цен». «Есть утвержденные тарифы, и поднять их в один день – это неправильно», – заявил Клычков.


Артём Ежаков
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