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21:28, 17 февраля 2021 года

Альтернативные вакцины от COVID-19 появятся в Орловской области весной

Об этом во время прямого эфира заявил губернатор Андрей Клычков.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «“ЭпиВакКорону” ожидаем в марте – апреле. Сегодня разговаривал с поставщиками, и, я думаю, до конца февраля будут определены графики прибытия вакцины. Вакцина центра имени Чумакова также будет направлена в регион весной».

В данный момент для вакцинации от COVID-19 в области доступен лишь «Спутник V», разработки Центра имени Гамалеи.

Говоря о проводимой прививочной кампании против коронавируса, глава региона представил статистику вакцинирования по районам Орловщины.
Губернатор отметил, что как минимум первый компонент вакцины получен желающими во всех районах области, за исключением Хотынецкого и Шаблыкинского.

По словам главы региона, сейчас для вакцинации доступны 5 тысяч слотов. Запись осуществляется через Госуслуги, телефон «122», единую электронную регистратуру и мобильное приложение 2DR.RU.

На данный момент вакцинацию завершил 3 041 житель региона. Первый укол сделан 13 461 человеку.
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Артём Ежаков
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