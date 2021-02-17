Альтернативные вакцины от COVID-19 появятся в Орловской области весной

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21:28, 17 февраля 2021 года
Альтернативные вакцины от COVID-19 появятся в Орловской области веснойОб этом во время прямого эфира заявил губернатор Андрей Клычков.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «“ЭпиВакКорону” ожидаем в марте – апреле. Сегодня разговаривал с поставщиками, и, я думаю, до конца февраля будут определены графики прибытия вакцины. Вакцина центра имени Чумакова также будет направлена в регион весной».
В данный момент для вакцинации от COVID-19 в области доступен лишь «Спутник V», разработки Центра имени Гамалеи.
Говоря о проводимой прививочной кампании против коронавируса, глава региона представил статистику вакцинирования по районам Орловщины.
Губернатор отметил, что как минимум первый компонент вакцины получен желающими во всех районах области, за исключением Хотынецкого и Шаблыкинского.
По словам главы региона, сейчас для вакцинации доступны 5 тысяч слотов. Запись осуществляется через Госуслуги, телефон «122», единую электронную регистратуру и мобильное приложение 2DR.RU.
На данный момент вакцинацию завершил 3 041 житель региона. Первый укол сделан 13 461 человеку.
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Артём Ежаков