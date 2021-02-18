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9:55, 18 февраля 2021 года

Сегодня утром в Орле сгорела иномарка

Происшествие произошло около 7:20 напротив сквера Гуртьева.


Ожидая пожарных, водитель и очевидец попытались самостоятельно сбить пламя с помощью огнетушителей, однако сделать этого не смогли. Прибывшие спасатели оперативно оцепили очаг возгорания, чему в немалой степени поспособствовало то, что водители и пешеходы освободили место происшествия, и потушили «Фольксваген». В инциденте никто не пострадал.

Пресс-служба МЧС отмечает, что пожары легковых автомобилей относятся к категории быстроразвивающихся, по статистике машина горит от 10 до 15 минут. Если ЧП произошло, главное – не паниковать, быстро покинуть ТС и постараться использовать первичные средства пожаротушения, если огонь только разгорается. На место необходимо вызвать спасателей по номерам: 01, 101 или 112.

Чтобы такая ситуация не произошла вообще, важно проводить своевременный технический осмотр автомобиля.


Артём Ежаков
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