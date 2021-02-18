В России запустят программу по поддержке вузов «Приоритет-2030»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в 2021–2030 годах Программы стратегического академического лидерства.

Региональным властям рекомендовано рассмотреть возможность дополнительной поддержки вузов, которые пройдут в программу.



Напомним, программа «Приоритет – 2030» – для удобства её решено называть именно так – направлена на поддержку вузов, которые будут готовить востребованных специалистов для экономики страны, участвовать в проектах по развитию соцсферы, в целом повышать конкурентоспособность российской науки и образования.



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева считает, что гранты в форме субсидий на совместные программы развития университетов и НИИ является поддержкой добровольных объединений вузов с другими организациями, что является ключевыми элементами программы.



Распоряжением Правительства устанавливается, в том числе, что поддержка в рамках программы будет предоставляться на конкурсной основе в целях «обновления, разработки и внедрения новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития РФ…», а также для «развития кадрового потенциала системы высшего образования», «привлечения иностранных граждан для обучения в российский университетах и содействия трудоустройству лучших из них в Российской Федерации».