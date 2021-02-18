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12:52, 18 февраля 2021 года Изменения в ЕГЭ В Федеральном институте педагогических измерений разработали перспективные модели Единого государственного экзамена. И назвали год, когда они начнут применяться.



Уже не первый год говорят об изменении системы проверки знаний и новых моделях ЕГЭ. Применять их будут уже для выпускников 2022 года. Дело в том, что в следующем году школы впервые будут заканчивать ребята, которые все эти годы учились по современным школьным стандартам. Из-за этого подходы к разработке заданий изменились.



Заместитель директора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова также отметила, что изменения действительно будут. Во главе угла должно быть не просто знание фактов, дат или формул, но и их практическое применение. Сделан акцент на то, что школа должна научить ребёнка анализировать, систематизировать, отбирать и комбинировать данные и делать на их основе выводы.

В ФИПИ рассказали, что в ЕГЭ 2022 появится больше практических заданий, а также задачи, проверяющие знания сразу нескольких дисциплин. Например, по физике и биологии предложены задания, связанные с планированием и проведением опытов, по обществознанию – анализ результатов социологического исследования. В модели по химии есть задания, связанные с материаловедением и энергетикой, экологией и здравоохранением; по биологии – с медициной, экологией, агрономией и ветеринарией. При этом эксперты подчеркивают, что никаких «революций не планируется», поэтому увеличение количества практических заданий в ЕГЭ будет постепенным. При этом, указанные изменения существуют сейчас, как не утверждённые предложения.

Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева напоминает слова министра Просвещения Сергея Кравцова, который отметил, что, серьёзных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 не будет. Он отметил, что ранее принятые изменения по некоторым заданиям останутся, но не более, так как должна быть максимальная стабильность. На многих сайтах уже с сентября действуют демоверсии заданий, на которые можно ответить и на результат, и на время, и просто ознакомиться. Ежемесячно задания обновляются. Выпускники, учителя и родители могут ознакомиться с полным вариантом или с заданиями на отдельные темы. И это является хорошей возможностью для подготовки к важным выпускным экзаменам.





Орловское Информбюро



