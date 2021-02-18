В Орловской области выросли объемы племенного скотоводства

Состояние отрасли обсуждали на вчерашнем заседании комитета областного совета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Было отмечено, что в регионе активно развиваются молочное скотоводство, коневодство и свиноводство.



На данный момент количество племенных коров составляет 7 108 голов, что на 1 140 животных больше, чем в позапрошлом году. Надой в племенных стадах составил треть от общего объема произведенного молока в регионе в минувшем году. В числовом значении этот показатель достигает 50,8 тысяч тонн.

Племенное свиноводство в Орловской области представлено двумя предприятиями. В прошлом году они произвели 96,6 тысяч тонн свинины и продали более 2 тысяч голов молодняка в 20 регионов страны.



Было отмечено, что на поддержку областного племенного скотоводства в минувшем году государство потратило треть миллиарда рублей, что позволило увеличить число таких стад на 12% по сравнению с позапрошлым годом. Благодаря этому стало возможным увеличение на 11,9% числа племенных коров и объемов молочной продуктивности на 11,3% - сообщает пресс-служба областного Совета.