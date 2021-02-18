четверг 18.02.2021 12:45:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:21, 18 февраля 2021 года

В Орловской области выросли объемы племенного скотоводства

Состояние отрасли обсуждали на вчерашнем заседании комитета областного совета по аграрной политике, природопользованию и экологии.


Было отмечено, что в регионе активно развиваются молочное скотоводство, коневодство и свиноводство. 
 
На данный момент количество племенных коров составляет 7 108 голов, что на 1 140 животных больше, чем в позапрошлом году. Надой в племенных стадах составил треть от общего объема произведенного молока в регионе в минувшем году. В числовом значении этот показатель достигает 50,8 тысяч тонн.
Племенное свиноводство в Орловской области представлено двумя предприятиями. В прошлом году они произвели 96,6 тысяч тонн свинины и продали более 2 тысяч голов молодняка в 20 регионов страны.
 
Было отмечено, что на поддержку областного племенного скотоводства в минувшем году государство потратило треть миллиарда рублей, что позволило увеличить число таких стад на 12% по сравнению с позапрошлым годом. Благодаря этому стало возможным увеличение на 11,9% числа племенных коров и объемов молочной продуктивности на 11,3% - сообщает пресс-служба областного Совета.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.