Главная » Новости



11:30, 18 февраля 2021 года В Орле поставили рекорд по вывозу снега Ликвидация последствий снегопада, прошедшего в минувшую пятницу, идет уже почти неделю.





Как сообщила пресс-служба мэрии, за минувшие сутки с помощью 99 единиц техники – как «Спецавтобазы», так и привлеченной – было вывезено 6 077 кубометров снега. Сегодня утром продолжать работу выехала 31 единица спецтехники.



Снег был вывезен с 15 участков города: это Кромского шоссе, улицы Комсомольская, Октябрьская, Горького, 60-летия Октября, Раздольной. Также зимние осадки были вывезены с участка от путепровода на Раздольной, площади Ленина, Пролетарской горы, Карачевской, Старо-Московской, переулка Трамвайного, площади Поликарпова, улицы Гостиной и Воскресенского переулка.





Артём Ежаков



