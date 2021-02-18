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11:31, 18 февраля 2021 года Еще 111 орловцев заболели COVID-19, три человека скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 111 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 29 324.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 633. Накануне выписано 126 жителей региона, с начала пандемии – 26 276. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – летальный исход был зафиксирован 415 раз.



Суточная заболеваемость в России – 13 447, всего выявлено – 4 125 598. Накануне выздоровели –18 730, всего – 3 661 312. На лечении – 388 123. Количество смертей за сутки – 480, за все время разгула коронавируса – 81 926.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



