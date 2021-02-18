Клычков отметил слабую организацию вакцинации в районах

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сосковский район – 25 человек получили первый компонент, в Красной заре – пять человек всего, по Хотынецкому району нули везде стоят. Сомневаюсь, что у людей нет желания, просто, видимо, не организована работа в полном объеме. Знаменская ЦРБ – пять человек получили первый укол, ноль – второй, Должанская – десять, Шаблыкино тоже по нулям. У нас около 5 тысяч свободных слотов, в принципе проблем с вакцинацией сейчас никакой не должно быть. У кого есть потребность по районам, обращайтесь, эту работу будем проводить».