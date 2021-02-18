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11:38, 18 февраля 2021 года

Клычков отметил слабую организацию вакцинации в районах

Статистику прививочной компании губернатор Орловской области привел во время традиционного эфира в социальных сетях.


Согласно статистике, Орёл –  в лидерах прививочной кампании региона. Аутсайдерами сейчас можно считать шесть районов области, при этом в двух из них никто не получил даже первый компонент прививки.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сосковский район – 25 человек получили первый компонент, в Красной заре – пять человек всего, по Хотынецкому району нули везде стоят. Сомневаюсь, что у людей нет желания, просто, видимо, не организована работа в полном объеме. Знаменская ЦРБ – пять человек получили первый укол, ноль – второй, Должанская – десять, Шаблыкино тоже по нулям. У нас около 5 тысяч свободных слотов, в принципе проблем с вакцинацией сейчас никакой не должно быть. У кого есть потребность по районам, обращайтесь, эту работу будем проводить».



Надежда Невматулина
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