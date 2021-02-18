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11:52, 18 февраля 2021 года Работы орловских вышивальщиц признаны одними из лучших в стране В Твери прошел IV Всероссийский конкурс современной вышивки. В нем приняли участие лучшие мастерицы страны. Были представлены разные направления вышивки и всевозможные предметы - от рушников и этнокостюмов до панно и портретов. Работы орловчанок - народного мастера, преподавателя школы искусств и ремесел Марии Семеновой и ее учениц - получили дипломы и награды.





Основная цель этого творческого конкурса - смотр авторской и традиционной художественной вышивки, всего, что создано мастерицами России за последние три года, а также ставилась задача проследить развитие ремесла, которое для многих стало делом жизни - сохранением и популяризацией русских промыслов. Среди 400 произведений и 100 авторов орловские мастерицы стали одними из лучших. Мария Семёнова, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел, народный мастер: «Достойно представили Орловщину на этой выставке, и мало того, в рамках выставки проходил конкурс «От лакомника до театральной сумочки», и работа Сони Можайской заняла третье место». Выпускница Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел Софья Можайская занимается вышивкой уже пять лет, сумочка и футляр для очков, которые она создала, жюри единогласно посчитало произведением искусства. Тем более, что от эскиза до последнего стежка это полностью работа одного мастера. Получила высокую оценку ведущих специалистов по декоративному искусству и работа Евгении Нестеровой «Маки». Безупречный вкус, цветовая палитра, несомненная художественность - отличительные черты этой картины. На работу ушел не один месяц, но терпения, как известно, мастерицам не занимать. Евгения Нестерова, выпускница Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел: «Сколько занималась вышивкой, всегда это интересно, это тренирует сдержанность, в это время ты можешь думать и, скажем так, отстраняешься от этого мира, и пока ты делаешь что-то красивое, у тебя есть время на моменты побыть с собой». Без внимания гостей и жюри не остались и работы педагога Марии Семёновой, она также получила диплом выставки, но главным считает то, что ее уже взрослые и самостоятельные ученицы сами стали мастерами. На выставку в Твери девушки отправили рюкзаки и куртки, бейсболки и юбки, топы и толстовки, украшенные авторской вышивкой, которая всегда превращает обычную вещь, в эксклюзив.





Эва Стасюлевич



