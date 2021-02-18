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11:50, 18 февраля 2021 года Число заболевших коронавирусом в Орле превысило 15 тысяч Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 18 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 61; Орловский район – 16; Мценский – 7; Ливны – 6; Болховский, Колпнянский и Ливенский – по 5; Урицкий – 3; Знаменский – 2; Корсаковский – 1;



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 15 006; Орловский район – 3 675; Болховский – 661; Знаменский – 164; Хотынецкий – 506; Урицкий – 639; Шаблыкинский – 201; Сосковский – 186; Кромской – 369; Дмитровский – 700; Свердловский – 438; Троснянский – 300; Глазуновский – 240; Малоархангельский – 414; Покровский – 530; Колпнянский – 291; Должанский – 288; Ливенский – 600. Ливны – 1 126; Верховский – 321; Залегощенский – 393; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 414; Новосильский – 140; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 459.



Всего в регионе с начала пандемии заразились – 29 324, за сутки – 111, выписаны – 126. Выздоровели за все время – 26 276, на лечении – 2 633. От осложнений на фоне болезни в области скончались 415 человек – накануне умерли 3 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



