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12:02, 18 февраля 2021 года Орловские лечебные учреждения получат около 156 миллионов рублей Транш предусмотрен из резервного фонда Правительства РФ.





Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно распоряжению, на финансирование региональных больниц и поликлиник, работающих по системе ОМС, область получит 155,7 миллиона рублей - сообщает сайт областного правительства.



Дополнительный транш будет получен с целью обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения COVID-19. Пандемия повлекла за собой дополнительную нагрузку на лечебные учреждения, а также возросшие расходы больниц и поликлиник. Дополнительное финансирование позволит не допустить перебоев с оказанием медицинской помощи населению.





Артём Ежаков



