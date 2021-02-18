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12:02, 18 февраля 2021 года

Орловские лечебные учреждения получат около 156 миллионов рублей

Транш предусмотрен из резервного фонда Правительства РФ.


Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно распоряжению, на финансирование региональных больниц и поликлиник, работающих по системе ОМС, область получит 155,7 миллиона рублей - сообщает сайт областного правительства.

Дополнительный транш будет получен с целью обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения COVID-19. Пандемия повлекла за собой дополнительную нагрузку на лечебные учреждения, а также возросшие расходы больниц и поликлиник. Дополнительное финансирование позволит не допустить перебоев с оказанием медицинской помощи населению.


Артём Ежаков
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