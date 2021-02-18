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12:45, 18 февраля 2021 года

В уборке снега с орловских дорог могут задействовать 428 спецмашин

Об уборочных мощностях для очистки региональных дорог говорили на сегодняшнем совещании губернатора с главами муниципальных образований.


Как доложил и.о. главы регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин, автопарк спецтехники, который может быть задействован для уборки снега в области, насчитывает 119 комбинированных дорожных машин, 47 автогрейдеров, 11 роторных снегоочистителей, 9 экскаваторов, 50 погрузчиков, 8 бульдозеров, более 60 тракторов и прочая техника. Для обработки дорог приобретено более 132 тысяч тонн противогололедных материалов.

Обсудили также ликвидацию последствий пятничного снегопада. На уборку тогда выехал весь автопарк, и, тем не менее, по ряду районов возникли проблемы, наиболее тяжелые – в Болхове. Как было отмечено, местная администрация плохо подготовилась к зиме. Департаменту Субботина пришлось в ручном режиме организовывать уборку города – сообщает сайт областного правительства.

Было отмечено, что "Спецавтобазе" не хватает мощностей для уборки Орла после таких обильных снегопадов. Накануне, во время заседания комитета городского совета по ЖКХ, директор предприятия Сергей Яковенко сообщил депутатам, что сейчас городу необходимо ещё 150 единиц уборочной техники. В этот раз снежный коллапс помогла ликвидировать техника сторонних подрядчиков.




Артём Ежаков
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