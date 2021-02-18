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13:06, 18 февраля 2021 года В Орле планируют создать центр психологической поддержки и реабилитации для детей, перенесших онкозаболевание С руководителем Орловской региональной общественной организации помощи детям с онкологическими заболеваниями во имя Преподобного Серафима Саровского «Радость моя» Натальей Куприяновой беседовала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





Наталья, вы известны как православная певица, как руководитель межрегионального фестиваля-акции «Музыка добрых сердец». А год назад вы стали руководителем Орловской региональной общественной организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя преподобного Серафима Саровского «Радость моя». Как возникла идея создания организации? - Да, это так, и 4 февраля, во всемирный день борьбы с раком, родилась наша организация. На самом деле, мы уже давно существовали, но хотелось это как-то оформить. Мы давно говорили, что нам нужна такая организация. Я долго решалась, потому что для меня административная работа это что-то новое, и взять на себя глобальную ответственность это всегда очень тяжело, но меня поддержали мои подруги. И вот уже год существует наша организация. Почему вы выбрали своим покровителем Серафима Саровского? - Преподобный Серафим Саровский является покровителем моей семьи, и впервые встреча с ним у меня произошла в 2007 году, когда на последнем этапе лечения моего ребенка, батюшка мне приснился. Это был удивительный сон. Во сне батюшка сказал мне читать определенный номер Псалтыри, и когда я его прочитала, я поняла то, что закончится так, как и закончилось. И через несколько месяцев моего ребенка не стало, и ушел он в день рождения Серафима Саровского. А спустя год я написала песню, которая так и называется «Радость моя». Батюшка всегда присутствует в моей жизни, и когда мы выбирали покровителя, сомнений не оставалось. В вашей организации вы помогаете не только онкобольным детям, но и паллиативным больным. И работаете вы вместе с онкологическим отделением НКМЦ имени Круглой. Что уже получилось сделать? - В течение этого года возникали определенные проблемы с лекарствами. Но это не только в нашем регионе, это происходило везде и до сих пор происходит. Очень многие лекарства тяжело достать. Тем не менее, мы приложили все усилия и помогали и нашему отделению, и оказывали конкретную адресную помощь. А что касается паллиативных детей, то это вообще очень сложная тема. И наша организация занимается паллиативными детьми, независимо от диагноза. И сейчас самой большой проблемой для паллиативных детей является лекарственное питание, нутритивное питание. И на данный момент эта проблема еще не решена в регионе. И наша организация, как несколько других организаций области, которые объединились в социальный кластер, борются с этой проблемой. Мы хотим всеми способами решить такую задачу как межведомственное сотрудничество. Мы мечтаем, что когда-нибудь наладится система таким образом, что если вдруг у государственной системы здравоохранения заканчиваются средства, им можно было бы обратиться в любое профильное НКО за помощью. Сейчас мы делаем все, чтобы открыть в городе Орле центр психологической поддержки и реабилитации для детей, перенесших онкозаболевание и для их семей. Это очень важный момент - адаптация ребенка после длительного лечения, чтобы он вышел готовым к социуму. Кого ваша организация считает своими помощниками? - В первую очередь нам помогают обычные простые люди, которые узнают информацию из интернета или друг от друга. У нас есть меценат, это женщина, которая давно находится на пенсии, она копит деньги и пересылает нам раз в месяц или раз в два месяца. Это небольшая сумма, но ля нас это глобальная помощь. Безусловно, если бы мы молчали и не говорили о себе, ничего бы не происходило. И нас слышат. И совсем недавно, когда мы заговорили об открытии центра психологической поддержки, нам очень сильно помог наш губернатор. Он подтянул орловский бизнес, и мы собрали миллион. В конце прошлого года нам был передан сертификат. Это позволило нам снять помещение под центр. Сейчас мы занимаемся оснащением, и я надеюсь, что в ближайшее время мы откроемся, и в нашем центре зазвучат детские голоса. Мы привыкли, что в Орле 15 февраля звучит «Музыка добрых сердец». Этот фестиваль даже прошел в прошлом году, но его не было в этом? Что произошло? сайт «Радость моя». Там есть все реквизиты, уже начали потихонечку люди жертвовать. В течение месяца будет проходить сбор средств. Есть еще варианты помочь. Например, придти в качестве волонтера и стать волонтером радости. Можно также устроить какую-то акцию, которая будет направлена на сбор средств для нашей организации. Только необходимо нас об этом предупредить, это очень важно, чтобы избежать мошенничества. Да, это непривычно, но 15 февраля этого года гала-концерта фестиваля «Музыка добрых сердец» не было. Но, тем не менее, «Музыка добрых сердец» продолжает звучать в нашем регионе. Мы отменили гала-концерт, но акция «Орловщина против детского рака» продолжается. То есть, люди в соцсетях продолжают то доброе дело, которое мы когда-то запустили. И сейчас мы собираем пожертвования на то, чтобы наш центр психологической поддержки существовал. В этой акции могут принять участие все. Милостыню можно оказать через наш. Там есть все реквизиты, уже начали потихонечку люди жертвовать. В течение месяца будет проходить сбор средств. Есть еще варианты помочь. Например, придти в качестве волонтера и стать волонтером радости. Можно также устроить какую-то акцию, которая будет направлена на сбор средств для нашей организации. Только необходимо нас об этом предупредить, это очень важно, чтобы избежать мошенничества.





Юлия Опанасюк



