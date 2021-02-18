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13:12, 18 февраля 2021 года

В Орловской области задержатся морозы

Аномально холодная погода ожидается с 19 по 20 февраля.


По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, ссылающейся на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящую пятницу и субботу отклонение среднесуточной температуры в регионе составит от 7 до 12 градусов мороза.

В связи с аномальными холодами спасатели напоминают о правилах пользования печным, электрическим и газовым оборудованием. Ознакомиться с ними можно здесь.

Также напоминаем, что мэрия Орла опубликовала действия при переохлаждениях и обморожениях, а также адреса медицинских пунктов, оказывающих соответствующую помощь.

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Чтобы не остаться в мороз на улице…



Артём Ежаков
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