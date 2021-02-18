В Орловской области задержатся морозы

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13:12, 18 февраля 2021 года
В Орловской области задержатся морозыАномально холодная погода ожидается с 19 по 20 февраля.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, ссылающейся на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящую пятницу и субботу отклонение среднесуточной температуры в регионе составит от 7 до 12 градусов мороза.
В связи с аномальными холодами спасатели напоминают о правилах пользования печным, электрическим и газовым оборудованием. Ознакомиться с ними можно здесь.
Также напоминаем, что мэрия Орла опубликовала действия при переохлаждениях и обморожениях, а также адреса медицинских пунктов, оказывающих соответствующую помощь.
Артём Ежаков