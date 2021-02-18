В Орловской области многофункциональные центры вернулись к «доковидному» графику работы

Все отделения МФЦ региона сегодня начали работу в штатном режиме.

Напомним, с октября прошлого года все 25 отделений в нашей области принимали посетителей только по предварительной записи. С сегодняшнего дня получать услуги можно в привычной форме. Необходимо взять талон и дождаться своей очереди к специалисту. Такую форму посетители, да и само руководство, считают более удобной. При этом отмечают, что возможность предварительной записи в учреждении сохранится.

В период ограничений отделения принимали до полутора тысяч человек в день. В нормальном режиме работы готовы принять более двух тысяч. Противоэпидемические меры остаются в силе: масочный режим для сотрудников и посетителей, использование рециркуляторов, усиленный режим уборки специальными средствами.