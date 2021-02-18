четверг 18.02.2021 18:46:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:10, 18 февраля 2021 года

В Орловской области многофункциональные центры вернулись к «доковидному» графику работы

Все отделения МФЦ региона сегодня начали работу в штатном режиме.


Напомним, с октября прошлого года все 25 отделений в нашей области принимали посетителей только по предварительной записи. С сегодняшнего дня получать услуги можно в привычной форме. Необходимо взять талон и дождаться своей очереди к специалисту. Такую форму посетители, да и само руководство, считают более удобной. При этом отмечают, что возможность предварительной записи в учреждении сохранится. 
 
В период ограничений отделения принимали до полутора тысяч человек в день. В нормальном режиме работы готовы принять более двух тысяч. Противоэпидемические меры остаются в силе: масочный режим для сотрудников и посетителей, использование рециркуляторов, усиленный режим уборки специальными средствами.



Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.