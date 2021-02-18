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14:25, 18 февраля 2021 года

Горсовет Орла снова не согласился с мэрией в вопросе ярмарок

Обмен мнениями состоялся сегодня во время заседания комитета по экономической политике и развитию предпринимательства.


Депутаты выслушали информацию о текущем положении дел с ярмарками на площадях Жукова и Комсомольской. Докладчиком стал заместитель главы городской администрации Игорь Краличев.

Чиновник рассказал, что с предпринимателями, торгующими на этих традиционных ярмарочных площадках, сейчас ведутся переговоры по поводу перехода на другие площадки. Продавцы не хотят переезжать из опасений потери покупателей.

Мэрия аргументирует необходимость освободить площадь Жукова от торговли предстоящим здесь ремонтом. Народоизбранники не согласились с озвученной причиной – по мнению депутатов, проводимые работы ярмарке не помешают, и обратили внимание на демонтаж расположенного рядом цирка, мешающий жильцам соседних домов. По мнению депутатов, так освободится больше мест для торговли.

В завершение темы народоизбранники поинтересовались: что произойдет с ярмарками, если к 1 мая договоренности по переезду ярмарок не будут достигнуты? В ответ Краличев заявил, что в этом случае торговля ярмарок на площадях Жукова и Комсомольской может быть продлена.

Итогом обсуждения стала рекомендация комитета о внесении изменений в план размещения ярмарок на текущий год. Согласно предложению, ярмарка на Комсомольской площади должна быть продолжена и после 1 мая, на площади Жукова – до начала ремонтных работ. Кроме этого, депутаты настоятельно рекомендовали доработать существующую документацию по организации ярмарок с учетом законодательства РФ – сообщает сайт горсовета.


Артём Ежаков
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