В Орле возросло число поджогов

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14:40, 18 февраля 2021 года
В Орле возросло число поджоговТреть техногенных возгораний в областной столице в этом году совершена умышленно.
Пресс-служба мэрии сообщает, что за полтора месяца нового года в Орле произошло 27 техногенных пожаров, из которых 9 возгораний являлись поджогами.
В связи с этим, городская администрация предупреждает об ответственности за совершенный поджог в виде заключения или принудительных работ сроком до пяти лет.
Мэрия призывает сознательных граждан проявлять дополнительную бдительность и, при наличии оснований для подозрений, сообщать по следующим телефонам:
• «112» – служба спасения;
• «43 – 22 – 12» – ЕДДС г. Орла;
• «43 – 31 – 05», «76 – 19 – 39» – мэрия, управление по безопасности.
Артём Ежаков