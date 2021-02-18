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15:09, 18 февраля 2021 года Орловское МУП «ТТП» ждет увеличения убытков О проблемах предприятия, возникших после перекрытия Красного моста, говорили на сегодняшнем заседании комитета городского совета по экономической политике и развитию предпринимательства.





Было отмечено, что сильнее всего пострадали трамвайные перевозки. С помощью приобретенных недавно автобусов предприятию удалось компенсировать потери. С прошлого декабря ТТП купило 32 машины. Купленные автобусы были просто необходимы предприятию.



Андрей Митин, руководитель МУП «ТТП»: «Без автобусов через два года ремонта Красного моста мы бы неизбежно пришли к банкротству».

В продолжение обсуждения была поднята тема сокращений на предприятии. Митин заявил, что водителей оно не коснется – благодаря автобусным линиям их потребуется даже больше, но 40 кондукторов все-таки планируется сократить из-за современных технологий.



Другой печальной цифрой стали озвученные убытки предприятия. Этот показатель ТТП ежемесячно достигает 10 миллионов рублей, а теперь эта сумма увеличится – ремонт Красного моста сильно ударил по предприятию.



Подводя итоги обсуждения, депутаты рекомендовали погасить задолженность перед ТТП в размере 133,7 миллиона рублей. Эта сумма «набежала» за период с 2014 по 2020 год, когда предприятие перевозило льготников. Кроме этого, было предложено исключить частные маршруты – «дублеры», копирующие пути следования электротранспорта, а также рассмотреть возможности обновления подвижного состава и инфраструктуры транспорта – сообщает сайт городского совета.



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Артём Ежаков



