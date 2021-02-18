четверг 18.02.2021 18:46:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:09, 18 февраля 2021 года

Орловское МУП «ТТП» ждет увеличения убытков

О проблемах предприятия, возникших после перекрытия Красного моста, говорили на сегодняшнем заседании комитета городского совета по экономической политике и развитию предпринимательства.


Было отмечено, что сильнее всего пострадали трамвайные перевозки. С помощью приобретенных недавно автобусов предприятию удалось компенсировать потери. С прошлого декабря ТТП купило 32 машины. Купленные автобусы были просто необходимы предприятию.

Андрей Митин, руководитель МУП «ТТП»: «Без автобусов через два года ремонта Красного моста мы бы неизбежно пришли к банкротству».

В продолжение обсуждения была поднята тема сокращений на предприятии. Митин заявил, что водителей оно не коснется – благодаря автобусным линиям их потребуется даже больше, но 40 кондукторов все-таки планируется сократить из-за современных технологий.

Другой печальной цифрой стали озвученные убытки предприятия. Этот показатель ТТП ежемесячно достигает 10 миллионов рублей, а теперь эта сумма увеличится – ремонт Красного моста сильно ударил по предприятию.

Подводя итоги обсуждения, депутаты рекомендовали погасить задолженность перед ТТП в размере 133,7 миллиона рублей. Эта сумма «набежала» за период с 2014 по 2020 год, когда предприятие перевозило льготников. Кроме этого, было предложено исключить частные маршруты – «дублеры», копирующие пути следования электротранспорта, а также рассмотреть возможности обновления подвижного состава и инфраструктуры транспорта – сообщает сайт городского совета.

Читайте также:МУП «ТТП» под угрозой расторжения контракта



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.