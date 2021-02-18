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15:30, 18 февраля 2021 года

В Орловской области уменьшилось число «ковидных» коек

Если позволит эпидемиологическая ситуация, в регионе продолжат обратное перепрофилирование.


По информации замглавы регионального департамента здравоохранения Владимира Николаева, озвученной на сегодняшнем заседании областного оперативного штаба, из развернутых ранее 1866 стационарных мест для лечения коронавируса сейчас осталось 1721. Таким образом, из коечного фонда исключены 145 мест.


Артём Ежаков
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