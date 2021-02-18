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15:31, 18 февраля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Шаг из ограничений. Многофункциональные центры сегодня возвращаются к «докоронавирусному» режиму работы.

- По маршруту повышения платы за проезд. Перевозчики и мэрия Орла обсуждают возможные новые тарифы.

- Более 3 тысяч орловцев уже завершили вакцинацию. Прививочная кампания должна активизироваться в районах области.

- Правила поведения в экстренных ситуациях и азы спасения жизни пострадавших. Сельским старостам и уличкомам дали уроки выживания.

- Уже год в регионе работает организация «Радость моя». Кому уже оказали помощь?

- Секреты народных мастеров бережно хранят и передают юным мастерицам. Орловскую вышивку оценили эксперты всероссийского уровня.
 


Вести-Орёл
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