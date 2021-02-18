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16:10, 18 февраля 2021 года В Орловской области возвращают болельщиков на трибуны Пока что речь идет о 30% от вместимости спортивной арены, более - по согласованию с Роспотребнадзором.





Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Изначально региональное управление физической культуры и спорта запрашивало разрешение на заполнение до 50% от вместимости арены, однако предложение было отвергнуто Роспотребнадзором – управление запросило дополнительное время на проработку этого решения.



Зрители вернутся на трибуны 22 февраля. Ограничительные меры никуда не уходят – маски, термометрия, антисептики и социальное дистанцирование остаются. Организаторы, нарушившие требования, снова будут проводить спортивно-оздоровительные мероприятия без зрителей.



Еще одним послаблением, данным управлению, стало возвращение детского оздоровительного лагеря «Ветерок» к профильной деятельности с 15 марта, который ранее был обсерватором по COVID-19.





Артём Ежаков



