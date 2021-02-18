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16:12, 18 февраля 2021 года В Орле обсуждают повышение тарифа за проезд в общественном транспорте Перевозчики ссылаются на подорожание ГСМ и маленькую зарплату водителей. При этом пассажиры жалуются на нарушение графиков и невозможность уехать вечером на окраину города. Все стороны выслушала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Стоимость проезда на общественном транспорте в ближайшее время может быть увеличена. Перевозчики требуют 30 рублей, но насколько это обосновано, еще предстоит разобраться. Согласно закону повышение стоимости за проезд может происходить один раз в год. В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Орла менялась в самом конце 2018 года. Она выросла до 17 рублей при оплате банковской картой и до 20-ти, если рассчитываться наличными.



Горожане говорят о том, что 30 рублей за проезд - слишком дорого, аргументируя тем, что зарплаты остались на прежнем уровне, да и качество транспортного обслуживания не всегда на высоте.



Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Проблем несколько: будем расторгать контракты с рядом перевозчиков, кто по-прежнему не выполняет их. Плюс есть проблема по водителям».

Как говорят перевозчики, водителей не хватает, желающих «крутить баранку» - немного. Люди предпочитают работу вахтовым методом в других регионах.



Игорь Бортников, перевозчик: «Если брать в целом, то средний проезд в городе Орле составляет 14 рублей. Мы упали ниже уровня 2012 года. То есть, получается, что мы не в состоянии обеспечить нормальную зарплату водителям, от этого они и уходят».

Отсутствие специалистов с категорией D лишь верхушка айсберга проблем. Еще одна причина роста тарифа, по словам перевозчиков, - новые, жесткие для них условия. Администрация города требует выпускать на линии комфортные и более вместительные маршрутки.



Вадим Ничипоров, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Заставляем, и в дальнейшем будем проводить работу по замене микроавтобусов на ряде маршрутов на ПАЗы. С 1 января на некоторых маршрутах эта замена произошла, для того чтобы обновить подвижной состав, необходимы так же средства».

Искать средства придется и на обучение водителей. Эту обязанность взяли на себя пять перевозчиков. В городе простаивает 140 единиц техники. С повышение тарифа, говорят перевозчики, они начнут выходить на линии.



Игорь Бортников, перевозчик: «У водителей зарплата поднимется, и водители вернутся, и соответственно транспортное обслуживание станет лучше».

Перевозчики также отмечают значительное подорожание ГСМ и расходных материалов. Все это вкупе и дало толчок к разговорам об увеличении стоимости проезда, но о первоначальной заявленной цифре в 30 рублей говорить не приходится.



Михаил Кузнецов, начальник отдела по тарифам администрации г. Орла: «Администрация города Орла произвела предварительный расчет. Экономически обоснованный тариф для города Орла должен составлять 21 рубль при безналичной оплате и 24 рубля при наличной оплате. Тем не менее, данная величина не является окончательной».

Максим Москаленко, перевозчик: «Если мы говорим о развитии, то тариф необходим именно 30 рублей, а если мы говорим о том, чтобы транспорт не остановился, с точки зрения экономики, то, наверное, необходимо увеличение тарифа, которое просчитает администрация».

В любом случае, вопрос о повышении тарифа на проезд должны рассмотреть на публичных слушаниях, затем - на сессии горсовета, но пока депутаты профильного комитета сняли этот вопрос с обсуждения.





Анна Вайсергисер



