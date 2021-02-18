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16:24, 18 февраля 2021 года «Масочный» режим в Орловской области продлен до конца марта Вместе с ним остаются в силе прочие ограничения – социальное дистанцирование, термометрия на входе в общественные места, обработка рук антисептиком и т.д.





Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба. Противоэпидемиологические ограничения в Орловской области сохраняются до 31 марта.



Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 и контроль эпидемиологической ситуацией, уровень инфицирования все ещё довольно высок, а говорить о победе над заболеванием можно будет после общей иммунизации населения – сообщает пресс-служба областного правительства.





Артём Ежаков



