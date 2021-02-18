Главная » Новости



16:48, 18 февраля 2021 года Молодежный актив Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС стал инициаторам прямого общения с руководителем вуза Встреча студентов с исполняющим обязанности директора вуза Павлом Меркуловым прошла вживую.





Студенты всех вузов давно ждали подобных встреч - когда они все вместе могут собраться в одной аудитории и пообщаться вживую между собой и с руководством. Прямой диалог на равных становится все популярнее. Такой состоялся в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС. В фокусе - вопросы, касающиеся деятельности самого института. Студенческих лидеров интересует: как будет организован учебный процесс, как будут поощрять молодежный актив, какие профессии сегодня в топе. Волнует и вопрос утечки кадров из региона.



Молодежь и политика, смежные профессии, использование новых IT-технологий в обучении, статус куратора, и какой будет академия через пять лет - по всем направлениям студенты получили обратную связь. И такой формат общения нужен двум сторонам.



Павел Меркулов и.о. директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС: «Одно дело, когда преподаватель на занятиях общается со студентом, а другое дело, когда студент ему вопросы задает, и не по предмету какому-то, а неформальные вопросы».

За время дистанционного обучения вопросов накопились немало. Кирилл Красников - студент института, член педагогического отряда, волонтер, признается: этой встречи ждал полгода.



Кирилл Красников, студент 4-го курса Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС: «Я считаю, она даст какую-то определенность, понимание того, как снова начать работать, как от долгого дистанционного затишья вернуться к студенческой активности, к массовым мероприятиям, и что вообще нас ждет впереди с уходом от карантина».

Диалог получился конструктивным. Подобные встречи станут регулярными. Ближайшая - совсем скоро, но уже с учащимися Банковского колледжа Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.





Елизавета Капырина



