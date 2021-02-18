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17:13, 18 февраля 2021 года Клычков и Николаев разошлись во мнениях об объемах вакцинации в районах Эта проблема обсуждалась на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба Орловской области.





Тему недостаточной иммунизации от коронавируса губернатор поднял вчера, во время прямого эфира в социальных сетях. Согласно статистике, низкий охват вакцинации наблюдался в шести районах области, причем в Шаблыкинском и Хотынецком районах никто не сделал даже первый укол «Спутника V». На заседании регионального штаба Андрей Клычков попросил заместителя руководителя областного департамента здравоохранения Владимира Николаева прокомментировать ситуацию.

Владимир Николаев, заместитель руководителя областного департамента здравоохранения: «Мы знаем о проблеме и работаем с главврачами и районными администрациями, но сейчас идет вопрос о низкой посещаемости – количество желающих вакцинироваться недостаточно, и мы ведем разъяснительную работу».

Губернатор не согласился с озвученным мнением и заявил, что проблема – в недоработке районных больниц и общей организации. Он заявил, что населению просто не объяснили, что у них есть возможность вакцинироваться. Глава региона поставил задачу обеспечить доступность вакцинации и информировать население о доступной возможности получить укол.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть другая сторона медали – люди звонят и пишут мне жалобы, что не могут вакцинироваться в районах».

Как было заявлено на заседании, первый компонент «Спутника V» в регионе получило 14 382 человека, оба – 3 544. Согласно озвученной информации, в регионе доступно 11 900 слотов для записи.

Запись на прививку осуществляется через портал Госуслуг, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение 2DR.RU, а также телефон «122».





Артём Ежаков



