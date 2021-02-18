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17:15, 18 февраля 2021 года

Орловские школы обеспечат современными пособиями по истории

Образовательный материал будет посвящен героическим страницам истории нашей страны.


Сегодня депутаты, руководители муниципальных образований и представители бизнес-сообщества говорили о патриотическом воспитании. Встреча была организована в фундаментальной библиотеке. На конференции обсудили новый партийный проект «Единой России». Его суть заключается в том, чтобы обеспечить школы необходимым образовательным материалом, который будет в доступной и современной форме рассказывать об исторических событиях, выдающихся личностях. Это интерактивные карты и плакаты с использованием дополненной реальности. Закупить их планируют за счет безвозмездной помощи предпринимателей.


Анна Вайсергисер
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