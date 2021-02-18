Фигурант дела о футбольном поле в Знаменке взят под стражу

Соответствующая мера пресечения в отношении главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» была вынесена на судебном заседании.

Взятие под стражу было инициировано ходатайством следствия. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, осуществляя контроль за строительством футбольного поля, фигурант не вмешался в действия подрядчика в лице ООО «Пром-экология», который использовал в работе более дешевые материалы. В дальнейшем, сотрудник «Орелгосзаказчика» подписал акты выполненных работ. Ущерб от этих действий был оценен в 12 миллионов рублей. Стройка велась в рамках нацпроекта «Демография» – сообщает сайт областного СУ СК.