Андрей Клычков пожал руки армрестлерам

Председатель попечительского Совета Федерации армрестлинга России Владимир Крупенников отметил, что в Орле создана одна из самых удачных площадок для соревнований среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Орёл принял Чемпионат и Первенство России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По результатам отборочных соревнований будет сформирована сборная России. Их ход и дальнейшие планы по развитию этого спорта губернатор сегодня обсудил с представителями Федерации армрестлинга России. Её президент - Александр Филимонов, и председатель попечительского совета - Владимир Крупенников, отметили, что в Орле создана одна из самых удачных площадок для подобных соревнований.

Владимир Крупенников, председатель попечительского Совета Федерации армрестлинга России: «Столько людей на колясках - это всегда непросто. А у вас всё доступно, организовано. Среда доступная. Даже в Москве на Курском вокзале нет подъёмников, приятно удивлён был, когда приехали в Орёл. Подъёмники, служба помощи идеально отработала».

К слову, Владимир Крупенников является многократным чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу, Заслуженным мастером спорта. После получения в 1989 году травмы позвоночника он стал инвалидом-колясочником, но, несмотря на это, активно занимается спортом – пауэрлифтингом и армрестлингом.