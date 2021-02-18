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18:03, 18 февраля 2021 года

Андрей Клычков пожал руки армрестлерам

Председатель попечительского Совета Федерации армрестлинга России Владимир Крупенников отметил, что в Орле создана одна из самых удачных площадок для соревнований среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.


Орёл принял Чемпионат и Первенство России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По результатам отборочных соревнований будет сформирована сборная России. Их ход и дальнейшие планы по развитию этого спорта губернатор сегодня обсудил с представителями Федерации армрестлинга России. Её президент - Александр Филимонов, и председатель попечительского совета - Владимир Крупенников, отметили, что в Орле создана одна из самых удачных площадок для подобных соревнований.
 
Владимир Крупенников, председатель попечительского Совета Федерации армрестлинга России: «Столько людей на колясках - это всегда непросто. А у вас всё доступно, организовано. Среда доступная. Даже в Москве на Курском вокзале нет подъёмников, приятно удивлён был, когда приехали в Орёл. Подъёмники, служба помощи идеально отработала».
 
К слову, Владимир Крупенников является многократным чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу, Заслуженным мастером спорта. После получения в 1989 году травмы позвоночника он стал инвалидом-колясочником, но, несмотря на это, активно занимается спортом – пауэрлифтингом и армрестлингом.



Антон Киселёв
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