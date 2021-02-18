Главная » Новости



21:20, 18 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Маски носим до конца марта, спорту дали послабления, а в МФЦ можно приходить без записи. О решениях регионального оперштаба расскажем в «Вестях».



- Изменится ли стоимость проезда в орловском транспорте? Мы выслушали мнения всех сторон.



- Разговор вживую. Орловские студенты встретились с руководством вуза. О том, что волнует студентов сегодня, - в материале нашего корреспондента.



- О героях - интерактивно и в каждой школе. В Орле дали старт новому проекту.



- Армрестлинг сильных духом. Орел вновь стал столицей турнира национального уровня.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



