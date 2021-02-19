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9:08, 19 февраля 2021 года

В Орле озвучили структурную заболеваемость внебольничной пневмонией

Статистика была приведена главой регионального Роспотребнадзора Александром Румянцевым.

Согласно данным, в возрастной структуре заболевших внебольничной пневмонии отмечены следующие цифры: от 50 до 64 лет – 39,7%; от 65 лет – 38%; от 30 до 49 лет – 19,3%; от 18 до 2,9 лет – 2,4%. У остальных возрастных категорий этот показатель меньше 0,4%. Один случай заболевания внебольничной пневмонии отмечен у младенца.

Всего на прошлой неделе было выявлено 465 случаев болезни. Из них коронавирус был найден 324 раза (- 5,8% к предыдущей неделе) – сообщает сайт областного правительства.

Чаще всего внебольничная пневмония обнаруживалась у пенсионеров – 48,6%; безработных, студентов, работников частных предприятий и сферы образования – 23,2%; рабочих – 14,6%; медиков – 6,7%; служащих – 5,8%; силовиков – 0,7%; воспитанников и учеников образовательных организаций – 0,4%.


Артём Ежаков
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