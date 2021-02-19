Коронавирус отправил на карантин детский сад в Новодеревеньковском районе

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6:09, 19 февраля 2021 года
Коронавирус отправил на карантин детский сад в Новодеревеньковском районеИнформацию о распространении коронавируса в сфере образования представила глава профильного департамента Татьяна Крымова.
Согласно озвученным данным, COVID-19 полностью закрыл на карантин детсад в Новодеревеньковском районе (10 человек). Также закрыта одна группа (12 человек) в орловском детском саду.
Также на карантине 14 классов из 13-ти школ областной столицы, Орловского и Новодеревеньковского районов (357 человек).
В учреждениях СПО ограничительные мероприятия объявлены в отношении 6 групп из пяти образовательных организаций.
На больничном по коронавирусу находятся 14 дошколят и 29 сотрудников детсадов, 41 школьник и 82 сотрудника общеобразовательных учреждений, а также
8 студентов и 5 сотрудников учреждений СПО – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков