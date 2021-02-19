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8:15, 19 февраля 2021 года В минувшем году земскими учителями Орловщины стали 20 педагогов Реализацию одноименного проекта обсуждали на вчерашнем заседании комитета областного совета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму.





Перед депутатами отчиталась глава регионального департамента здравоохранения Татьяна Крымова. Она сообщила, что в минувшем году Минпросвещения выделило региона финансирование для устройства в села 20 педагогов, то есть 20 миллионов рублей – по одному на каждого. Все 20 вакансий были закрыты – новые педагоги появились Болховском, Должанском, Кромском, Мценском, Орловском, Свердловском и Урицком районах. Это учителя математики, русского, английского и немецкого языков, физики, истории и обществознания, биологии, ОБЖ и педагоги начальных классов.



География «переселенцев» обширна. Учителя приехали из Курской, Воронежской, Саратовской, Тульской, Смоленской областей, а также Алтайского и Краснодарского края. Откликнулись на призыв и земляки из Орла.



Принять участие в программе могут педагоги в возрасте до 50 лет. В минувшем году этот средний показатель составил 37 лет.



В этом году возможностей участвовать в программе «Земский учитель» будет меньше – финансирование предусмотрено для 18 претендентов, при этом область повлиять на это никак не может, сообщает сайт облсовета.





Артём Ежаков



