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9:25, 19 февраля 2021 года ФК «Орел» вышел из отпуска Тренировку на снежном поле посетила наша съемочная группа.





Тренировочный процесс ФК «Орел» входит в привычное для зимы русло: тренажерный зал, оранжевый мяч на заснеженном поле, кроссы вокруг стадиона. Бегать приходится по снегу, который так и не убран с части стадиона.



Александр Акулов, полузащитник ФК «Орёл»: «Поле замело полностью, сугробы по 5 метров в высоту уже, наверное. В других городах то же самое. Надеемся, что в марте сыграем хотя бы одну контрольную игру».

В предстоящем сезоне команда вновь примет участие в двух турнирах сразу. Формируются заявки в Третью лигу и Национальную студенческую футбольную лигу. Среди вузов России «орлы» в минувшем сезоне громко заявили о себе и лишь по дополнительным показателям уступили бронзовые медали.



В составе команды изменения – в Третьей лиге не примет участие капитан «Орла» Артем Лукша. Будущий сезон он проведет в «Локомотиве» из Лисок. Туда же перебрался и защитник Кирилл Лукьянчиков. Вместе с командой тренируется сейчас большая группа игроков 2003 года рождения.



Орловская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом. В документе обозначено, что в 2024 году в Орле должна появиться профессиональная команда.



Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «До 2024 года надо еще дожить, а знаете сами, как может все измениться с ног на голову. Давайте доживем, а там посмотрим».

То, что понятно уже сейчас, – сезон Национальной студенческой футбольной лиги этого года пройдет в Крыму. Два тура запланировано на весну, еще три - на осень.





Анастасия Дорохова



